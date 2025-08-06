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研華斬獲「大而美法案」基建訂單 董事長：打遍日韓無敵手

2025/08/06 16:37

研華董事長劉克振今日法說會直言，研華所屬的邊緣運算產業在日、韓、美本土幾無競爭對手，主要競爭者集中於台灣。（記者方韋傑攝）研華董事長劉克振今日法說會直言，研華所屬的邊緣運算產業在日、韓、美本土幾無競爭對手，主要競爭者集中於台灣。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦龍頭廠研華（2395）董事長劉克振今日法說會直言，研華所屬的邊緣運算產業在日、韓、美本土幾無競爭對手，主要競爭者集中於台灣，美國對等關稅造成的影響相當有限；研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙並提到，公司已參與美國「大而美法案」相關大型基建專案，金額數量與規模「非常嚇人」，後續成長動能值得期待。

劉克振表示，邊緣運算（Edge Computing）是高度碎片化、非標準量產的產業，不像化工、太陽能等標準化產品易被中國壓價取代。「我們這個行業在日韓幾乎沒有對手，歐洲只有一點點，美國本土更是幾乎沒有。我們的對手都在台灣」，何況美國對中國產品加徵高額關稅，即使中國廠商意圖削價，也難與研華主力產品線競爭，對營運影響極小。

針對關稅應對策略，研華現階段從中國出貨至美國的占比僅剩個位數，大部分採取轉嫁訂價方式因應，僅針對少數全球性客戶協議分擔，整體風險可控。若8月7日美方針對一系列產品的關稅政策進一步明朗，不排除能更加明確釐清稅率與豁免範圍，除非關稅稅率達到3成以上，才有可能擴大美國產線。

在美國市場方面，總經理陳清熙透露，研華近期已參與美國「大而美法案」下的智能化基礎建設專案，相關規模「是研華過去出貨量遠遠比不上的等級」；營運展望方面，公司指出，第三季受惠AI與半導體設備需求帶動，7月營收有望創下今年單月新高，整體淡季不淡，接單出貨比值連續維持1.08以上水準，顯示客戶下單動能穩健。

關於AI產品，研華2025上半年來自邊緣AI（Edge AI的）營收比重已達16.8%，預期全年將突破20%。相關應用遍及農業、能源、醫療、交通與智慧製造等多元場域，並持續透過新平台推進軟硬整合布局。儘管近期遭遇DDR4斷貨挑戰，公司已提前與台灣模組廠擴大合作，第三季供應無虞，第四季能見度已達6成，預計9月初會更明朗。

對於未來發展策略，董事長劉克振補充，將持續尋求通路與軟體的策略性併購，擴大歐洲、亞洲與美國的服務業物聯網版圖，並強化影像辨識與AI關鍵能力，為下一階段成長奠定基礎。

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