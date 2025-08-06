日本自民黨大咖呼籲 因應美關稅衝擊 升息與否應審慎為之

日本執政黨自民黨大咖、前經濟產業大臣齋藤健受訪時直言，首相石破茂應該下台。圖為齋藤去年6月26日在華府與美國官員開會時發言。（路透檔案照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯張沛元／綜合報導〕路透6日報導，日本執政黨自民黨大咖、前經濟產業大臣齋藤健（Ken Saito）表示，有鑑於美國關稅料將衝擊脆弱的日本經濟，日本央行對升息必須審慎為之。此外，齋藤也加入逼宮行列，直言首相石破茂必須為上月自民黨敗選下台。

在被問及市場預期日本央行可能會在今年稍後再次升息時，目前並非石破內閣成員的齋藤說：「日本央行應謹慎行事，因為若其行動導致經濟降溫，一切就會完蛋。」

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隨著美國加徵關稅有損企業利潤與挑戰日企奉行的繼續加薪觀點，路透說，齋藤此言凸顯日本央行在重啟升息時，可能面臨的政治壓力。

此外，齋藤也敦促以自民黨總裁身分擔任日相的石破，應該在自民黨於上月國會參議院選舉中失利後下台，並稱自民黨必須在新領導人的帶領下，尋求第3個聯合政府夥伴。

「日本需要一個穩定的聯合政府，否則就不可能推行一致性政策，」齋藤5日受訪時說。

齋藤曾在前日相岸田文雄的內閣擔任經濟產業大臣，部分政治分析家以其具備經濟與貿易政策專業知識，將之視為潛在的日本新首相人選。

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