中國高鐵總長度快破5萬公里 累計負債逼近26兆元

經過20年來的興建熱潮，中國高鐵網路總里程已逼近5萬公里，但獲利能力低落，無法攤平已達6.2兆元人民幣（新台幣25.9兆元）的累計負債。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，經過20年來的興建熱潮，中國高鐵網路總里程已逼近5萬公里，但獲利能力低落，無法攤平不斷膨脹且已超過6兆元人民幣（約新台幣25兆元）的累計負債。

報導說，中國高鐵網路的總里程到2024年底已達4.8萬公里，已是全球最大的高鐵網路，超過德國、日本和英國鐵路網路的總長度，但仍設定今年將達5萬公里的目標。然而，部分專家呼籲北京當局踩剎車。

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北京交通大學經濟管理學院教授趙堅表示，如果按照中央制定的標準來考核，很多新建的高鐵路線根本就不該建，作為製造業強國，中國需要強大的貨運能力，尤其是大宗商品的貨運能力，但高鐵的運行速度通常為每小時約300公里，僅限於載客，因為這種速度不適合運送重物。

中國國務院2021年3月曾發布指導意見，要求對已有平行路線的新高鐵路線進行更嚴格的評估，但中國高鐵網路仍持續擴張，到2024年底已達4.8萬公里。

作為主要營運商，中國國家鐵路集團（CSRG）自2008年開始興建高鐵網路以來累積了大量債務，但今年該集團仍設定5萬公里的目標。根據該公司資產負債表，到2024年底，債務總額達到6.2兆元（新台幣25.9兆元）。

北京智庫安邦諮詢研究員趙至江表示，決策人士在下個5年計畫中應更加關注CSRG財務的長期永續性，「如此規模的債務水準所帶來的風險不容忽視」，更何況該公司未來還要負擔龐大的維護成本，可能達到初期投資的20%。

CSRG公布2024年的利潤為39億元（新台幣162.7億元），但與債務規模相比，整體利潤仍低落。

儘管CSRG面臨財務壓力，但興建高鐵是否會受到抑制仍不清楚。該集團在5年前發布的藍圖，設定到2035年將興建7萬公里高鐵的目標，連接所有人口超過50萬的城市。

《華爾街日報》2024年11月曾報導，中國的高鐵網路因路線規劃不當，已逐漸成為一個巨大的錢坑。

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