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網通升級潮助攻 聯寶7月營收達0.53億元寫同期新高

2025/08/06 16:26

聯寶7月營收達0.53億元寫歷年同期新高。（資料照）聯寶7月營收達0.53億元寫歷年同期新高。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕網通升級潮助攻，被動元件廠聯寶（6821）旗下磁性元件業務訂單出貨暢旺，7月營收0.53億元、月增9.3％、年增22.32％，繳出歷年同期新高；累計前7月營收3.6億元、年成長26.56％，同步改寫歷年同期新高水準。

隨著5G、Wi-Fi 7與 DOCSIS 4.0等新一代規格加速推動下，推升國內外網通相關客戶加大PoE與PoE+電源變壓器、LAN類變壓器備貨力道，聯寶連續兩個月營收都呈現月增，其中，7月磁性元件營收年增率更高達23.69％。

聯寶指出，未來持續聚焦核心磁性元件產品線，目前整體磁性元件業務訂單能見度仍保持6個月水準；此外，無線充電業務也持續拓展亞太與歐洲區域市場，積極布局醫療手持設備、穿戴式裝置與工業設備等應用場景。

聯寶也說，同步關注無人機、服務型機器人、物聯網（IoT）裝置等新興應用領域，擴大產品導入機會，有望挹注下一波成長動能，為整體營運注入多元成長引擎。

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