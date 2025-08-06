匯損影響 億豐上半年每股賺10元

窗簾大廠億豐（8464）今天公佈第2季合併營收為77.1億元，年增4%，以美元計算則年增8.8%；第2季稅後淨利達11.5億元，年減34.8%，每股盈餘3.93元（億豐提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕窗簾大廠億豐（8464）今天公佈第2季合併營收為77.1億元，年增4%，以美元計算則年增8.8%；第2季稅後淨利達11.5億元，年減34.8%，每股盈餘3.93元，較去年同期每股盈餘減少2.11元。

億豐表示，第2季北美窗簾市場需求持續疲軟，且面對關稅成本上升的嚴峻挑戰，億豐仍持續擴大市占，從通路面來看，客製化成長明顯，固定尺寸疲弱，營收組合有利毛利提升。

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北美客製化窗簾售價上調與墨西哥廠效率增進，也使毛利率提高至59.2%，儘管面對匯率基期不利的外部挑戰，營業利益仍年增8.4%，達24億元。

業外損益受美元大幅走弱影響，第2季認列8.9億元的匯兌損失，對比去年同期1.8億元的匯兌利益，帳面匯損壓縮獲利表現。

由於2025年第1季每股盈餘較去年同期增加新台幣1.19元，第2季則因業外影響，年減2.11元，上半年每股盈餘為10元，較去年同期下滑0.91元，年減8.3%。

下半年，儘管關稅磋商結果陸續揭露，但實際執行的變數、挑戰仍不可輕忽，億豐將安排多批重點經銷商客戶親訪墨西哥、中國廠，透過「NORMAN Experiences」的實地體驗，深化客戶對公司的信任與合作。

供應端方面，因應市占提升與《美墨加協定；USMCA》的零關稅優勢，億豐將持續墨西哥的擴產腳步，北越新廠也預計於下半年動工，多元化億豐的全球窗簾產能佈局。

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