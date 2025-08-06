嘉實多推進全方位液冷佈局 看好台灣市場

嘉實多參加開放運算計畫亞太區高峰會（2025 OCP APAC Summit）。圖為資料中心與熱管理全球總裁黃建棠（Peter Huang）。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕全球潤滑油品牌嘉實多（Castrol）近期切入液冷佈局，資料中心與熱管理全球總裁黃建棠（Peter Huang）指出，嘉實多液冷事業與國際CSP（雲端服務供應商）、代工廠合作密切，期盼與台廠共同打造完整的生態系，高度看好台灣與亞太的AI資料中心發展潛力。

嘉實多指出，台灣市場是全球AI伺服器產業鏈中不可或缺的核心，公司已與在地伺服器ODM、OEM大廠共同開發產品，期望液冷產品成為台廠參考設計的一部分，意即當台廠將伺服器銷售至全球時，嘉實多的解決方案也隨之進入全球供應鏈，創造雙贏。

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嘉實多近日參加開放運算計畫亞太區高峰會（2025 OCP APAC Summit），展出水性冷卻液PG25（應用於直接晶片冷卻，DTC），以及未來高效能資料中心使用的油性冷卻液DC15、DC20（應用於浸沒式冷卻），凸顯其掌握當前與未來趨勢的雙軌技術實力。

嘉實多指出，公司能提供端到端解決方案，並將服務範疇擴展至涵蓋資料中心散熱系統的設計諮詢、部署導入、營運監測到維護服務，協助客戶在導入液冷技術時能提升能源效率、降低電力使用效率（PUE）值，更確保系統的長期穩定性與可靠性。

黃建棠指出，目前正處於資料中心散熱的「液冷奇點（The Dipping Point）」。業界數據顯示，90%的行業專家已將液冷視為未來的解決方案，考慮在2030年前轉向液冷，嘉實多將成為客戶最佳的合作夥伴。

黃建棠進一步指出，嘉實多憑藉來自資料中心、硬體設備等領域的專業團隊，能提供超越化學專業的整合性建議，價值不僅在於提供冷卻液產品，更在於能與ODM、OEM夥伴、系統整合商及終端客戶共同協作，打造出兼具性能與永續性的最佳化熱管理方案。

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