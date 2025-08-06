氣立Q2財報受匯損拖累 新品布局機器人新趨勢

氣動元件廠氣立（4555）公布第二季財報，第二季營收為新台幣4.22億元。圖為氣立浙江平湖廠。（取自官網）

〔記者林菁樺／台北報導〕氣動元件廠氣立（4555）公布第二季財報，第二季營收為新台幣4.22億元，第二季毛利率32.08%較第一季增加近5個百分點、單季營業淨利0.2億元也較前一季的0.03億元增長6.85倍，但受第二季新台幣大幅升值，業外產生匯兌損失約0.21億元，上半年度稅後淨損約124萬元。

氣立同步公告７月營收為新台幣1.37億元，年增5.06%，1~7月累計營收新台幣9.35億元，年增10.24%。氣立觀察未來不論協作型機器人或人型機器人都會逐漸在生產端或服務端扮演更重要的角色，將新品開發的重點轉為電動夾爪及仿生靈巧手，以符合產業趨勢的需求。

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氣立表示，電動夾爪相較於傳統氣動夾爪，具備有可多行程、夾取力道可調整設定優勢，作動速度較快，且隨電控產品價格與氣動產品差異縮小，市場需求將逐漸擴大；考量到是未來服務型機器人，更需要具備有「彎曲抓握」、「多點定位」與「自適應夾取」能力的夾持模組，因而更進一步投入仿生機構研發，打造類似人手指節可彎曲的靈巧電動夾。

氣立推出新產品「仿生靈巧手」採模組化設計，模擬人手指節動作，進行多點彎曲控制，單一模組可對應大拇指、中指與食指三點協同運作，實現如人體般包覆式夾持，產品具備更高反應穩定性，也更適合與AI視覺辨識系統整合，未來夾持模組將不僅是「抓東西」的末端工具，更是串聯視覺判讀、夾持策略與雲端控制的關鍵節點。

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