研華看旺邊緣商機 預估Q3營收雙位數年增

研華看好下半年營運展望，預估第三季營收5.55億至5.75億美元。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕全球工業物聯網領導廠商研華（2395）今（6）日舉行法人說明會，儘管上半年營運受地緣政治、匯率波動及對等關稅等系統性風險干擾，隨著企業資本支出回穩、終端需求回升，研華看好下半年營運展望，預估第三季營收5.55億至5.75億美元（約新台幣166.29億元至172.28億，年增幅度大約11.23%至15.18%），毛利率維持39%至41%，營業利益率則估為15.5%至17.5%。

因應Edge AI應用快速擴張，研華今年持續深化技術佈局，正式推出兩大關鍵平台：「ACE應用導向邊緣運算解決方案」與「WISE-STACK私有雲平台」，強化在AIoT與Agentic AI浪潮中的產業競爭力。董事長劉克振指出，研華過去推動「行業市場驅動」（Sector Driven）策略，如今正式延伸為ACE解決方案平台。

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根據研華規劃，旗下平台專為產業現場導入邊緣AI所設計，整合軟硬體資源，具備高延展性與彈性開發能力，能因應不同層級需求。軟體架構上採BSP與Container雙軌，透過AIM-Linux服務提供底層韌體至應用層的資安與部署整合，進一步協助工業自動化、AMR機器人、智慧醫療、能源、零售服務與車載系統等六大領域加速導入AI。

此次研華同步推出的WISE-STACK平台，則鎖定生成式與Agentic AI應用需求，定位為企業邊緣資料中心解決方案，結合WISE-Edge核心與高效能工業伺服器，協助獨立軟體開發商（ISV）與垂直產業夥伴快速部署AIoT架構。該平台包含IoTSuite與AgentBuilder兩大軟體核心，具備MCP（模型上下文協定）伺服器與本地可執行的大語言模型（LLM），內建多款工業AI Agents，提供從設備連網、資料整合到智慧決策的全流程支援。

此外，研華也強化「Advantech Service Plus（AS+）」全產品生命週期管理服務，從場勘、系統整合到維運，協助企業快速部署AI Agent解決方案，加速工業智能轉型升級。劉克振強調，未來將持續推進「Edge Computing & WISE-Edge in Action」品牌主軸，與全球團隊及生態系夥伴深化合作，實現從技術整合到場域應用的全方位升級目標，朝向成為全球Edge AI領導者的願景邁進。

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