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宸鴻第2季EPS1.07元、19季新高 下半年營收估減1成

2025/08/06 16:13

宸鴻第二季EPS1.07元、19季新高。（記者陳梅英攝）宸鴻第二季EPS1.07元、19季新高。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕觸控面板廠TPK-KY宸鴻（3673）今日公布第二季財報，由於平板等新幾種出貨大增，帶動營收季增逾3成，毛利率成長至6.6%，歸屬於母公司稅後盈餘4.3億元，每股稅後盈餘1.07元，為2020年第四季以來新高，累計上半年每股稅後盈餘1.47元。

展望下半年，TPK投資長劉詩亮表示，由於客戶提前拉貨，預估下半年營收以美元計價將比上半年減少約1成，但因產品組合有利，毛利率仍可維持5%以上，若出貨情況比預期好，或許可達第二季6%水準。

TPK執行長謝立群進一步指出，下半年展望仍受到關稅與匯率影響，關稅影響可能來自美國地區銷售力道變化，連帶影響全球經濟走向，各界擔心美國關稅可能影響終端需求，目前TPK審慎樂觀看待。

至於匯率影響，劉詩亮說，公司收入與材料採購均以美元計價，雖工廠端有人民幣支出，因採用「美元作為功能性貨幣」，財務報表以美元編製後再轉換為新台幣，故整體匯兌損益波動相對輕微，與大多數台灣上市公司不同，不易因匯率劇烈波動產生重大損失或收益。

在新產品佈局上，謝立群說，3D列印受惠於客戶持續導入新機種，今年營收有2位數成長，全年營收佔比朝5%邁進。

目前3D列印應用由鞋類中底擴展至整體鞋體，並延伸至腳踏車坐墊、安全帽與背包護墊，甚至輪椅配件等保護性產品領域，產品線持續拓展中。

至於LiDAR（光達）產品，謝立群表示，今年仍處於布局期，公司合作夥伴美國Luminar目前仍處於穩健導入階段，尚未出現爆發性成長。公司除負責製造，也提供工程導入等有償服務，並積極發展產品設計服務。LiDAR對營收的貢獻預期自明年起逐步顯現。

TPK第二季營收186.1億元、季增35.8%，較去年同期減少2.8%，主要成長來自電子書、平板電腦及筆電需求增加。在產品組合上，7-11吋產品因平板電腦推出新機種，第二季營收季增60.1%；11-16吋產品則較上季成長28.7%，主要是AI筆電及商用筆電需求帶動所致。第二季營業毛利12.2億元，季增70.6%，且較去年同期成長49.1%，主要是受惠於營運規模成長及生產效率提升，使毛利率由第一季5.2%增加至6.6%。在業外部分，TPK認列淨利息收入、匯率收益各1.7億元，整體策略性投資利益約1.9億元，其他業外損失合計為1.1億元。

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