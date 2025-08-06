台積電2奈米洩密案 林志潔：台積電製程擁PIP 九陰真經保護機制強大

台積電二奈米製程遭竊案第一時間就設在停損點，陽明交大法律學者林志潔認為台積電製程擁PIP如九陰真經般的保護機制強大，才能避免損害擴大。（資料照，記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕台積電爆發工程師將二奈米製程技術上千張照片外流竊案引發各界關注，台積電第一時間就與檢警介入調查，對此事件，陽明交大法律學者林志潔指出，正如台積電董事長魏哲家所言，二奈米製程非常複雜，被竊取的資訊量有限，尚不至產生大損害。台積電身懷珍寶，引人覬覦很自然，但也因台積電PIP執行徹底，才免於擴大影響，她認為台積電本身就擁有強大如九陰真經般的PIP保護系統，才能在最短時間設在停損點。

林志潔說，台積電的PIP委員會是Proprietary Information Protection Committee縮寫，PIP Committee 就是機密資訊保護委員會，負責機密資訊安全管理及監督。許多高科技公司都有，委員會負責訂立公司的「機密資訊保護政策」及「機密資訊保護作業管理辦法」，決定公司機密資訊保護的管理政策、程序及規範作業。

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據了解，此案中台積電資訊部門察覺有員工異常登錄拍資料後，採按兵不動策略，鎖定手機持有人，結果1名工程師7月底在竹科附近的星巴克與日商設備大廠工程師會面翻拍機密資料，當場遭檢調逮捕。也顯示台積電確實落實PIP保護機制，許多營業秘密竊取行為的發生，多是研發遇瓶頸，將腦筋動到競爭者身上，然這些研發時間和成本，以及要嘗試的各種路徑，就像九陰真經，須打好深厚內功，才能完整修煉，否則斷簡殘篇，若把九陰真經練成九陰白骨爪，害己又害企業。

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