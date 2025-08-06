川普稱台積電在美投資3000億美元 郭明錤這樣看

美國總統川普日前受訪時突然透露，台積電（2330）將在美國投資3000億美元（約新台幣9兆），引發各界熱議。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週二（5日）受訪時突然透露，台積電（2330）將在美國投資3000億美元（約新台幣8.98兆元），引發各界熱議。對此，天風國際證券分析師郭明錤今（6日）稍早在社交平台X發文表示看法，認為川普進一步將投資金額提高到3000億美元，是為即將到來的半導體關稅暖身，符合川普自己早前曾說過的「會先提出一個極高的數字，再往下談」的做法。

而對於近期市場傳言美台政府談判關稅時，川普/美方要求台積電入股英特爾（Intel）49%或追加投資4000億美元（約新台幣11.98兆元）的說法。郭明錤表示，以他的理解是，美台灣關稅談判並沒有提到台積電。川普單方面提到台積電要投資美國3000億美元的發言，也算驗證了他的觀點，即如果有需要，美國政府可以單方面發言或直接找台積電。

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郭明錤又指，如果上述市場傳言為真，台積電總共要投資美國5650億美元（約新台幣16.92兆元），遠高於川普說的3000億美元，代表市場傳言非事實。

最後，郭明錤還表示，美國政府部分人士先前的確將台積電入股，作為振興英特爾的多種潛在方案之一，但隨著美國政府越來越理解英特爾實際上面臨的挑戰，以及現任英特爾CEO陳立武上台後，目前這樣的聲音已經顯著減少了。

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