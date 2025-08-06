晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普稱台積電在美投資3000億美元 郭明錤這樣看

2025/08/06 16:04

美國總統川普日前受訪時突然透露，台積電（2330）將在美國投資3000億美元（約新台幣9兆），引發各界熱議。（示意圖，路透）美國總統川普日前受訪時突然透露，台積電（2330）將在美國投資3000億美元（約新台幣9兆），引發各界熱議。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週二（5日）受訪時突然透露，台積電（2330）將在美國投資3000億美元（約新台幣8.98兆元），引發各界熱議。對此，天風國際證券分析師郭明錤今（6日）稍早在社交平台X發文表示看法，認為川普進一步將投資金額提高到3000億美元，是為即將到來的半導體關稅暖身，符合川普自己早前曾說過的「會先提出一個極高的數字，再往下談」的做法。

而對於近期市場傳言美台政府談判關稅時，川普/美方要求台積電入股英特爾（Intel）49%或追加投資4000億美元（約新台幣11.98兆元）的說法。郭明錤表示，以他的理解是，美台灣關稅談判並沒有提到台積電。川普單方面提到台積電要投資美國3000億美元的發言，也算驗證了他的觀點，即如果有需要，美國政府可以單方面發言或直接找台積電。

郭明錤又指，如果上述市場傳言為真，台積電總共要投資美國5650億美元（約新台幣16.92兆元），遠高於川普說的3000億美元，代表市場傳言非事實。

最後，郭明錤還表示，美國政府部分人士先前的確將台積電入股，作為振興英特爾的多種潛在方案之一，但隨著美國政府越來越理解英特爾實際上面臨的挑戰，以及現任英特爾CEO陳立武上台後，目前這樣的聲音已經顯著減少了。

link

 

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財