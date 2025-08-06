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第15家！台新銀行獲金管會同意進駐高雄專區試辦業務

2025/08/06 15:26

金管會今同意台新銀行進駐高雄資產管理專區試辦業務。（資料照，記者王孟倫攝）金管會今同意台新銀行進駐高雄資產管理專區試辦業務。（資料照，記者王孟倫攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕金管會今同意台新銀行進駐高雄資產管理專區試辦業務，並自其開辦日起試辦至115年6月30日止。金管會先前已同意14家銀行進駐高雄專區試辦業務，加計台新銀行是第15家。

金管會表示，今年３月核准台新銀行開辦高資產業務，本次申請進駐高雄專區試辦業務類型涵蓋保險融資、Lombard Lending等項目，並依金管會要求，就高雄專區營運據點之管理架構、內控制度、風險控管機制及洗錢防制等提出具體規劃，及落實顧客權益保護與申訴處理機制，確保各項業務在試辦期間符合法令並穩健運作。

另外，金管會也要求銀行指派專責人員負責督導相關業務，進一步強化自律管理能量。

金管會指出，截至目前為止，高雄專區已聚集國內主要公營、民營及外商銀行等多元金融機構，將逐步形成完善的資產管理生態體系。金管會將持續秉持風險控管與業務創新並重原則，定期檢視試辦成果，視其效益研議下一階段推動策略。

金管會強調，推動地方資產管理專區的政策目標，除引導高資產業務與國內外資金投資臺灣核心產業鏈結外，更希冀透過地方資產管理專區試辦模式，建立與國際接軌的法規與產業生態環境，厚植臺灣資產管理產業之基礎，拓展國際競爭力。

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