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人人都能成百萬富翁！羅伯特清崎：比特幣讓致富變得更容易

2025/08/06 15:25

暢銷書《富爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）稱，人人都可以成為百萬富翁，他不敢相信比特幣讓致富變得如此容易。（資料照，法新社）暢銷書《富爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）稱，人人都可以成為百萬富翁，他不敢相信比特幣讓致富變得如此容易。（資料照，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）今（6日）稍早在社交平台X發文稱，任何人都可以成為百萬富翁，他不敢相信比特幣讓致富變得如此容易。

羅伯特清崎大讚比特幣是一種天才般的資產設計，沒什麼麻煩、也不會有壓力，只要設定好，然後忘了它就行。

羅伯特清崎表示，他人生的第一個100萬是靠房地產賺來的，為了賺到這100萬，他需要努力工作、承擔大量的風險、投入大量的金錢和時間，還常常失眠。

有人可能會質疑用比特幣成為百萬富翁很容易，那為什麼還有這麼多窮人？羅伯特清崎稱，這是一個好問題，他也常常在想這個問題。

羅伯特清崎表示，其實他一開始也不懂中本聰設計比特幣有多厲害，直到他稍微研究一下、丟一點小錢進去，然後放著不管，結果幾年後就變好幾百萬了。羅伯特清崎直呼，這是他人生中賺錢最輕鬆的一次，並祝他的讀者粉絲能夠和他同樣好運。

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