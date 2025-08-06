川普稱台積電在美投資3000億美元 行政院回應了

美國總統川普受訪稱台積電將在美投資3000億美元，行政院今天表示，有關民間企業投資美國事宜，台積電公司已有說明。（路透檔案照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國總統川普受訪時稱台積電將在美投資3000億美元，對此，行政院發言人李慧芝今（6）日表示，有關民間企業投資美國事宜，台積電公司稍早已有說明，建議可向其了解。而對此台積電今天稍早表示，對此無評論，相關資訊依公司公告為準。

至於有關美國232條款調查部分，李慧芝指出，考量美國高科技政策如AI中心等計畫的推動，對全球產業經濟的結構性影響，而台美高科技供應鏈長期互補互利，政府將在整體經濟戰略及國家長期發展的原則上，持續與美方磋商有關232條款，爭取優惠關稅，奠定台灣產業下階段有利的國際布局。

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台積電今年3月宣布決定對美國增加投資1000億美元，總投資金額增至1650億美元，預計在美國興建6座晶圓廠、2座先進封裝廠和1間研發中心。不過，川普今天表示最快下週公布關於半導體與晶片的新關稅，並提到台積電將投資3000億美元（約新台幣8.97兆元），在亞利桑那州建立全世界最大晶圓廠。

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