晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

川普稱台積電在美投資3000億美元 行政院回應了

2025/08/06 15:16

美國總統川普受訪稱台積電將在美投資3000億美元，行政院今天表示，有關民間企業投資美國事宜，台積電公司已有說明。（路透檔案照）美國總統川普受訪稱台積電將在美投資3000億美元，行政院今天表示，有關民間企業投資美國事宜，台積電公司已有說明。（路透檔案照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國總統川普受訪時稱台積電將在美投資3000億美元，對此，行政院發言人李慧芝今（6）日表示，有關民間企業投資美國事宜，台積電公司稍早已有說明，建議可向其了解。而對此台積電今天稍早表示，對此無評論，相關資訊依公司公告為準。

至於有關美國232條款調查部分，李慧芝指出，考量美國高科技政策如AI中心等計畫的推動，對全球產業經濟的結構性影響，而台美高科技供應鏈長期互補互利，政府將在整體經濟戰略及國家長期發展的原則上，持續與美方磋商有關232條款，爭取優惠關稅，奠定台灣產業下階段有利的國際布局。

台積電今年3月宣布決定對美國增加投資1000億美元，總投資金額增至1650億美元，預計在美國興建6座晶圓廠、2座先進封裝廠和1間研發中心。不過，川普今天表示最快下週公布關於半導體與晶片的新關稅，並提到台積電將投資3000億美元（約新台幣8.97兆元），在亞利桑那州建立全世界最大晶圓廠。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財