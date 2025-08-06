印尼蝦對美出口即使快崩潰 不願轉銷中國有「這考量」

雖然以數量計算，中國是世界上最大的蝦進口國，但印尼人更願意將蝦子賣給美國，因為美國能比中國提供「更好的價格」。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國一直是印尼蝦類出口的最大市場，但在川普政府課徵的19%關稅壓力下，印尼蝦農協會主席安迪塔希爾（Andi Tamsil）估計，可能導致今年的總出口量與2024年相比暴跌30%，使100萬工人生計面臨風險。塔希爾也表示，雖然有些蝦農有意尋求中國等外銷市場，但更多的業者願意銷售美國，因為美國能提供較高的價格。

去（2024）年印尼出口蝦達16.8億美元，而美國就佔總額的60%。儘管印尼政府於7月與華府達成的最新19% 關稅將於本週生效，低於最初的32%，但蝦農們正計算這對養蝦企業造成多大的損失。

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一名30歲的蝦農李奧納多（Leonardo ）表示：由於美國對印尼的出口施加壓力，每個人都在急切地尋找新的多元化機會，以減少對美國的依賴。

李奧納多原本計劃今年在爪哇島西南端的150個池塘養殖場中新增約100個池塘，但由於川普4月首次發出關稅威脅導致美國訂單枯竭，他被迫重新考慮這一計劃。

海鮮企業協會會長塔希爾表示，即使7月達成協議，大多數美國客戶仍在暫停購買蝦子。

塔希爾表示，雖然以數量計算，中國是世界上最大的蝦進口國，但印尼人更願意將蝦子賣給美國，因為美國能比中國提供「更好的價格」。在徵收關稅之前，中國通常只購買印尼2%的海鮮出口。

不過，還是有些印尼蝦農開始將銷售轉向中國。今年6月，蝦農協會的塔希爾l率領一個產業代表代表團前往中國廣州市，與進口商、餐廳老闆和農業電商平台會面，他們計劃未來進行更多次訪問。

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