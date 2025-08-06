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群光第2季EPS創同期次高 授權董事長購置不動產

2025/08/06 14:38

展望第3季，雖面臨關稅與匯率變動壓力，群光預期營收仍可望季增個位數百分比。（資料照）展望第3季，雖面臨關稅與匯率變動壓力，群光預期營收仍可望季增個位數百分比。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子零組件廠群光（2385）受惠業外收益助攻，第二季稅後淨利達21.53億元，季增35%，每股盈餘（EPS）2.96元，創下同期次高紀錄；7月營收80.41億元，月減3.65%、年減4%，累計前7月營收達558.17億元，與去年同期持平；群光董事會今日做出決議，授權董事長購置不動產。

群光第二季營收達244.94億元，季增5%，與去年同期持平，毛利率17.7%、營業利益率7.8%，受惠短期投資、匯兌與利息等業外項目收益達9.7億元，推升整體獲利成長。上半年合併營收477.76億元、年增1%，稅後淨利達37.45億元，EPS達5.15元，為歷年同期次高表現。

群光表示，儘管台幣升值對第二季營收換算產生不利影響，但透過妥善管理業外收益，整體獲利仍大幅成長。未來營運將持續強化研發與產品組合，朝高單價、高附加價值產品發展。為了未來長期發展需要，董事會授權董事長在不超過新台幣11億元額度內，執行向非關係人購買廠房及物流倉儲用地相關事宜，後續依本公司取得或處分資產處理程序的規定辦理。

產品線方面，群光筆電影像模組受惠於客戶拉貨及規格升級，上半年營收年增逾2成；AI影像應用帶動下，商用監控攝影機營收年增超過6成，單價提升亦有助改善產品結構。鍵盤方面，上半年LED背光鍵盤搭載率達46%，優於去年同期；電競筆電電源亦在NVIDIA RTX-50系列GPU出貨順暢下，第二季出貨明顯成長。

展望第三季，雖面臨關稅與匯率變動壓力，群光預期營收仍可望季增個位數百分比，若排除匯率因素，季增幅度將接近雙位數百分比，毛利率亦有望維持水準。有鑑於微軟計畫終止支援Windows 10，可望帶動企業端換機潮，有利公司高附加價值筆電鍵盤、相機模組與電源出貨表現。

以影像模組來看，規格升級與AI PC應用推動下，群光預期此區塊後續的出貨將維持穩定；商用監控方面，今年以來接單動能持續轉強，有望助攻全年營收成長。

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