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酷澎Q2營收、獲利正向 台灣營收翻倍成長

2025/08/06 13:57

酷澎公告第二季財報。（資料照，業者提供）酷澎公告第二季財報。（資料照，業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕美商酷澎（Coupang）今日公告第二季財報。值得矚目的是，包含台灣等新興市場表現的新興業務（Developing Offerings）營收達到12億美元、年增33%，主要成長動能就來自台灣市場翻倍年增，業務發展已超年初設定的最樂觀預期，唯新興業務仍處虧損，且為強化成長態勢、投入成本將持續擴增。

酷澎近年在台灣電商市場拓展可謂勢如破竹、成長頗為快速。酷澎創辦人暨執行長金範錫（Bom Kim），酷澎在台灣的業務成長快速強勁，第二季營收季增達54%、年增率則為三位數，並樂觀預期第三季營收成的長幅度會更高。

酷澎的新興業務部門包含國際市場表現、外送事業Coupang Eats、Coupang Play、金融科技與Farfetch等業務表現，此部門第二季營收12億美元、年增33%，不過調整後息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）虧損2.35億美元，相較去年同期增加3500萬美元。

針對新興業務虧損，酷澎財務長Gaurav Anand表示，第二季投資水位較上一季、去年同期成長，對應本季台灣的加速成長，在全年營運重估後，因對台灣市場等業務的短期、長期潛力信心大增，酷澎將強化投入，故預期新興業務EBITDA虧損將達9億至9.5億美元間。

而金範錫在財報中也指出，台灣市場第二季的高成長率主要是由「回頭客」帶動，加上新客持續加入、活躍顧客的季度成長率也比上一季增加了近40%，帶動第二季營收成長。

此外，在台灣市場的銷售選品方面，金範錫表示，目前有數百種頂級品牌直接與酷澎合作，合作品牌的數量在上一季成倍增長。在數種正面跡象下，酷澎對台灣長期發展潛力的信心與日俱增。

而酷澎第二季整體營收為85億美元，年增16%，若撇除匯率因素則年增19%，主要成長動能為產品商務（Product Commerce）部門，營業毛利26億美元、年增20%，毛利率30%，顯示產品組合最佳化與規模經濟效益，EBITDA則為4.28億美元，獲利率5%，稅後淨利3200萬美元，每股盈餘（EPS）0.02美元，整體獲利表現也有所成長。

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