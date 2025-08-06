全球最高41％關稅「轟炸」這國 川普經貿戰殘酷變調

美國總統川普表示，徵收關稅旨在解決貿易失衡問題，但實際上美國政府採取政治和經濟脅迫方式勒索各國。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕目前美國川普政府對全球各國預計徵收關稅稅率最高是哪一國？答案是飽經戰亂蹂躪的敘利亞，將被美國課徵41%關稅。

關稅戰不僅僅是經貿競爭，美國總統川普挾強國之姿，高舉重回美國製造名義，壓迫全球國家妥協，在政治和經濟脅迫手段下，不顧全球自由貿易的發展，甚至對戰亂或較小國家進行政經勒索和迫害，經貿競爭已完全變調。

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由於長期受制裁，敘利亞與美國的貿易往來很少，但兩國之間確實存在一些貿易。根據經濟複雜性觀察組織的數據， 2023年，敘利亞向美國出口價值1130萬美元的商品，並進口了價值129萬美元的美國商品，從技術上講，美國與這個貧窮的中東國家存在「貿易逆差」。

分析家認為，徵收關稅可能是向大馬士革施壓，迫使其與以色列恢復正常關係的一種方式，以色列一直在攻擊和佔領敘利亞部分地區。

地區分析人士表示，在經歷了13年的戰爭之後，敘利亞面臨著在權力不穩的新政府領導下重建滿目瘡痍的國家的挑戰，因此，該國需要一切可能的幫助，而不是進一步的懲罰。

川普表示，美政府徵收的關稅旨在解決貿易失衡問題。這些關稅的計算是基於4月對各國貿易逆差數據進行的一項廣受批評的計算。他尚未就敘利亞問題發表具體評論。

風險諮詢公司海灣國家分析公司首席執行官喬治奧·卡菲羅向CNBC表示：經過多年毀滅性的內戰，敘國迫切需要大量外國直接投資來開始漫長而艱難的重建和發展進程。

自1979年以來，敘利亞就被美國政府指定為支持恐怖主義的國家。在時任總統阿薩德的政權對反政府起義發動殘酷鎮壓後，美國於2004年和2011年再次對敘利亞實施制裁。

在此之後的14年裡，該國遭受內戰、宗派暴力和殘酷恐怖襲擊的破壞，伊斯蘭國於2014年佔領了該國部分地區，隨後西方領導了轟炸行動以消滅該極端組織。

2024年12月，反阿薩德民兵組織發動突襲，推翻阿薩德政權，震驚國際社會，也為這個飽受摧殘的國家帶來新的希望。敘利亞新任總統艾哈邁德·沙雷曾是蓋達組織成員，自稱已改過自新，目前領導該國的過渡政府。

敘利亞仍然受到無數國際制裁，但美國實施的製裁最為嚴厲，因為這些制裁也適用於第三方，阻止其他國家和團體與該國交易。

最近，自川普6月正式解除制裁以來，敘利亞接待包括美國和富裕海灣國家在內的多個國家的代表團，承諾為重建提供支持和投資。同時，敘利亞各地爆發宗派暴力衝突，以色列也頻頻發動轟炸。

據援助組織稱，敘利亞超過三分之二的電網癱瘓，阿勒頗和大馬士革等主要城市每天停電超過20小時。許多農村和衝突地區甚至完全斷電。

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