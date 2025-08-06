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房貸長龍推高利率 20縣市地板價突破2.5％

2025/08/06 13:04

去年Q4全國22縣市新增房貸利率，僅連江縣、澎湖縣不到2.5%，其它20縣市全數突破2.5%。（記者徐義平攝）去年Q4全國22縣市新增房貸利率，僅連江縣、澎湖縣不到2.5%，其它20縣市全數突破2.5%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕相隔64季度、長達16年，全國新增房貸利率再度突破2.5%。根據內政部不動產資訊平台最新發布，去年第四季全國新增購置住宅貸款平均利率約2.54%，且22縣市中，僅連江縣、澎湖縣不到2.5%，其它20縣市全數突破2.5%、又以嘉義市最高、約2.7%。

攤開去年第四季、六都新增房貸平均利率，以雙北市最低、約2.54%，桃園市最高、約2.61%，至於新竹縣市、平均利率也拉高至2.55%起跳。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛分析，由於美國國債殖利率穩定維持在4%以上，又遲遲未如預期降息，引動資金移動及貸款成本居高不下，而台灣市場又面臨央行降低不動產放款集中度的要求，進一步出現貸款利率以價制量的做法，從央行公布的數據來看，土融、餘屋貸款、購置多戶住宅等利率早就升破3%，且超低利率的新青安申貸量也逐漸回落，在主客觀的因素帶動下，房貸利率短期漲勢不變。

多戶房貸利率早破3%

對比去年第三季，全國新增房貸平均利率仍不到2.5%、約2.39%，第四季直接拉高至2.54%、一季就增加0.15個百分點，而六都去年第三季新增房貸平均利率也均不到2.5%，相隔一季則全數突破2.5%，單季增加0.12至0.2個百分點不等。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，根據央行先前公布資料，首購的一般房貸利率已達2.5%，不僅如此，連申辦的手續費開辦費用都拉高，且民眾要申辦的新購置住宅房貸利率資金額度有限，促使整體資金成本明顯增加。

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