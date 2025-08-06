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半導體關稅將出爐！股匯同挫 新台幣暫收29.955元

2025/08/06 12:30

半導體關稅將出爐！股匯同挫 新台幣暫收29.955元（記者陳梅英攝）半導體關稅將出爐！股匯同挫 新台幣暫收29.955元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台美談判卡關，恐來不及在8月7日對等關稅實施前達成協議，另外，美國總統川普預告一週內宣布半導體關稅，美四大指數收黑，台北股匯週三同步走跌，台股下跌逾百點、新台幣兌美元匯率下探至29.955元，再度逼近30元整數大關。

中午暫時收在29.955元、貶值2.8分，台北外匯經紀公司成交量5.89億美元。

台股一早反應台積電ADR跌近3%開低走低，新台幣匯價早盤以29.94元、貶1.3分開出，最低下探至29.956元、最高29.93元。

外匯交易員指出，台股回檔，市場觀望氣氛轉濃，美元持續在98附近高位震蕩，使台幣走勢偏軟，不排除再度回測30元整數關卡。

央行官員昨日也表示，關稅對於匯率影響難以直接判斷，目前牽引台幣走勢主要還是國際匯市，尤其是美元走勢。由於關稅挹注美國財政收入，市場先前擔憂的美債違約情事也未發生，市場對於美債、美元等美元資產信心恢復，央行並認為聯準會即使9月降息，美元也未必會走弱，因為市場已提前反應，後市美元走勢將回歸美國經濟表現。

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