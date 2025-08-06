台商捲印尼環境爭議 綠委籲落實投資審查與盡職調查

印尼NGO與台資企業當地雇用的工人揭露，台資鎳礦產業鏈在當地營運冶煉廠與燃煤電廠，卻未對社區公開排放監測數據。（環境權保障基金會提供）

〔記者李文馨／台北報導〕印尼NGO與台資企業當地雇用的工人揭露，台資鎳礦產業鏈在當地營運冶煉廠與燃煤電廠，卻未對社區公開排放監測數據，企業供應鏈捲入空氣與水源污染爭議。對此，民進黨立委今天偕印尼受害社區居民、原住民族代表與工人代表在立法院召開記者會呼籲政府應正視跨國侵害，落實投資審查與盡職調查，立委邱志偉並建議《公司國外投資處理辦法修正草案》應明確納入人權與環境要件。

立委林月琴指出，台資鎳礦產業鏈在印尼營運冶煉廠與燃煤電廠，卻未對社區公開排放監測數據，企業自身與合作的供應商，捲入空氣與水源污染爭議，危害勞動權益及造成嚴重職災等情況層出不窮，當地居民、原住民族與工人承受企業開發代價卻無保障。

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林月琴認為，政府應加速制定具法律效力的企業人權與環境盡職調查法案，要求企業與當地居民實質協商並建立防範與補救機制；並儘速設立國家聯絡點，提供海外受害者正式申訴管道；同時要求有爭議的台資企業提出勞動權益改善方案並公布結果；最後台資企業應立即終止採購違反人權與破壞環境的供應商產品。

邱志偉表示，華新麗華印尼子公司的鎳業投資導致當地居民長期暴露於空污、飲水污染與職災頻傳，已非單一現象，其中，政府基金如中華郵政亦為其股東，似與我國推動責任投資原則已有所違背。

邱志偉建議，《公司國外投資處理辦法修正草案》應明確納入人權與環境要件，另也應透過完成「國家聯絡點」設立，作為跨國侵害的申訴與協商平台，建立具體且可執行的責任審查與懲處機制，以確保台灣企業走向國際的同時，也能完善「責任治理」制度。

環境權保障基金會企業責任暨國際事務主任孫興瑄表示，從2016年台塑越鋼案，到今天的印尼鎳礦案，台資企業在海外侵害事件持續發生。他認為，除了企業必須改變外，台灣政府也有責任制定與推動有效的政策，確實履行政府的國際人權義務。

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