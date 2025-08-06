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賴清德說暫時關稅20％ 黃國昌：請讓產業和勞工知道暫時是多久？

2025/08/06 11:38

立院民眾黨團總召黃國昌今指出，賴總統說20%關稅是暫時的，那可不可以產業和勞工都知道暫時是多久？（記者田裕華攝）立院民眾黨團總召黃國昌今指出，賴總統說20%關稅是暫時的，那可不可以產業和勞工都知道暫時是多久？（記者田裕華攝）

〔記者劉宛琳／台北報導〕美國總統川普昨日接受訪問時，暗指台積電將在美國投資3000億美元。民眾黨團總召黃國昌今受訪表示，賴政府說這一切都是機密，令人遺憾。賴清德總統說20%關稅是暫時的，那可不可以讓全國的產業和勞工都知道暫時是多久？

黃國昌表示，川普下禮拜要宣佈的事情，站在立法部門的角度，我們什麼都不知道，因為我們什麼都不能知道。我們的行政部門說，所有的事情全部都是機密，我們什麼都不能知道，只能和媒體朋友一樣透過網路、透過國際新聞知道現在到底發生了什麼樣的事情。

黃國昌指出，台積電在開始真正所謂的談判以前就已經去美國做了這麼高的投資，結果現在連美方一封信都沒有換來，不要說聯合聲明，連川普的信都沒有，只有白宮片面發出的行政命令，讓全體的國人非常擔心。大家很擔心接下來所要面臨的衝擊，擔心台灣到底要付出什麼樣子的代價，也很擔心行政部門目前進行的進度與狀態到底是什麼。但賴清德政府、卓榮泰內閣和全台灣人民說這一切都是機密，統統都不能講，令人非常遺憾，而且非常憤怒。

黃國昌說，儘管如此，民眾黨永遠把國家利益放在第一位。我們還是期待8月7日中午12點以前能夠達成協議，否則8月7日中午12點就會正式生效，這不是開玩笑的。等到8月7日中午正式生效，賴政府說這是暫時的，而我們要知道這個暫時多久，可不可以讓全國的產業及勞工都知道？還有接下來要面對的衝擊與影響到底是什麼？

不過，行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣4日在立院表示，美國與各國在對等關稅談判中，依美方要求在達成共識前必須簽署保密協定，在於保護與處理資訊交換，並要求對手國不得將談判文件分享給未授權人士，過去台美談判也是依循此一慣例進行。

另，對於台積電人員洩密問題，黃國昌表示，涉及到有關於任何半導體營業機密、技術竊取的事情，我們必須要用最嚴肅的態度徹查到底，所有相關的人全部都要繩之以法，一個都不要放過。

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