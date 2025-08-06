必勝客反擊達美樂 火山披薩商標註冊遭智慧局駁回

必勝客「火山熔岩比薩」遭達美樂控抄襲，必勝客表示，達美樂推出的「火山比薩」商品並非市場首創，且商標註冊已遭智慧局駁回。（必勝客提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕必勝客「火山熔岩披薩」遭達美樂控抄襲，必勝客表示，達美樂推出的「火山披薩」商品並非市場首創，且商標註冊已遭智慧局駁回。

必勝客表示，達美樂主張「火山披薩」商品為其具有原創性之產品，但早在該品牌推出火山披薩前，坊間餐廳、網路食譜已多次出現造型設計或名稱與其極為相似的餐點。

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達美樂公司推出之「火山披薩」商品並非市場首創。

另外，於智慧局相關網站公開資訊可見達美樂申請「火山披薩」商標註冊已遭智慧局函覆核駁先行通知。

並明確指出達美樂申請的火山披薩商標註冊經初步審查並不具有商標識別性。

根據上述事實可見：達美樂宣稱自身火山披薩具原創性、受著作權保障等，皆不符合事實。

達美樂所稱「採取法律行動」，必勝客也未收到來自法院之正式法律文書，對於達美樂公司以混淆視聽來達到宣傳目的，必勝客深感遺憾。

必勝客未來也將堅持品牌價值，持續以實力與誠意面對市場競爭，相信理性消費者自有公允判斷。

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