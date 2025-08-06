焦點股》信驊：半導體關稅即將公布 股價重挫近6％

信驊董事長林鴻明看好公司今年有望再戰新高。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕股王信驊（5274）第2季獲利受到匯損影響，獲利較上季下滑，第2季歸屬母公司稅後淨利6.29億元，季減29.1%，年增23.9%，每股盈餘（EPS）為16.65元，上半年EPS為40.11元，法人看好AI伺服器需求強勁，帶動信驊下半年營運成長，第3季營運有望維持高檔，但受到半導體晶片關稅即將公布，信驊股價走弱，盤中重挫近6%，一口氣跌破5日線、10日線與月線。

截至10:55分左右，信驊股價大跌5.83%，暫報4520元，成交量約498張。

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信驊7月合併營收7.71億元，月減1.41%，年增28.29%，為同期新高，累計前7月合併營收50.83億元，年增71.1%。

法人預估，隨著AI伺服器需求持續成長，信驊出貨動能續強，信驊高階BMC（遠端伺服器管理晶片）卡位AI伺服器供應鏈，第3季營運維持高檔。

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