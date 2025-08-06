建商救命丹或助長炒房？高市府延長建照完工期2年

高雄房市低迷，市府延長建照完工期2年。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕房市低迷，高雄市建管處近期以台美關稅等原因，發函給不動產相關公會，宣布2023年以後私有建築原本取得的建築執照，完工期限都可申請延長2年，對建商來說是「救命丹」，能緩解房子賣不掉、資金卡關的壓力；但也有民眾批評是變相助長炒房。

高市府工務局建管處近期發函給高雄市不動產開發公會、大高雄不動產開發公會等單位，指因應美國對等關稅、中東以伊戰爭地緣政治、及既有缺工缺料情況尚未緩解，並考量市長友善投資環境政策，建築物於112年1月1日到114年12月31日期間，領得高市建築執照或雜項執照，可申請延長2年。

請繼續往下閱讀...

不過，高市府興辦的各項公共建設，包括民間參與公共建設、公辦都更、捷運土地開發、設定地上權、標租等，最長只能申請延長1年。

對此，不動產業者認為，目前房市低迷，預售屋銷售慘澹，甚至出現解約情形，這項「建照特赦令」對建商資金周轉與減少積壓，相當有幫助。

但也有民眾批評，這幾年高雄建商賺飽飽，這項延長建照完工期的原因，竟列出「考量市長友善投資環境政策」，簡直是變相助長炒房，難怪高雄這幾年的房價飆翻天。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法