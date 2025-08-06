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匯損影響 捷迅上半年EPS 1.91元

2025/08/06 10:49

左為捷迅總經理孫鋼銀、圖右為副總經理葉子菁。（資料照）左為捷迅總經理孫鋼銀、圖右為副總經理葉子菁。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕國際攬貨業者捷迅（2643）第2季營收20.42億元，年增68.95％，營業利益0.97億元，年增54.91％，因台幣升值導致出現匯損，稅後盈餘457萬元，年減91.31％，每股稅後盈餘0.13元。累計上半年營收39.78億元，年增81.78％，營業利益1.72億元，年增63.62％，稅後盈餘0.67億元，年減33.11％，每股盈餘1.91元。

捷迅表示，上半年在全球經貿變化及地緣政治影響的情況下，上半年營收表現優異，超越疫情期間最高峰也創下歷史新高，而因台幣升值，影響獲利，未來仍會強化各項避險規劃，藉以縮小台幣升值所造成的衝擊，預期下半年當匯率回穩時，獲利表現仍值得期待。

捷迅指出，今年6月份台灣整體出口市場暢旺，創下對美出超金額533.2億的歷年新高，主要是市場主流AI產品的需求強勁，網通、雲端應用、資通訊等高科技業上半年訂單量亦明顯增加，使得航空市場旺季提前於第二季來臨。然而面對宏觀經濟的不確定性，電子廠客戶紛紛對後續展望保持審慎態度，特別是半導體關稅政策和新台幣匯率波動的影響不容小覷，整體下半年能見度低且充滿變數。

捷迅表示，相較於中國、日韓及其他東南亞市場，台灣出口靠AI、半導體、機器人等周邊族群支撐著絕大部分的航空貨運產業，非高科技廠的其他產業對下半年的營運政策，採取滾動式調整安排產能計畫，各自發揮設置在海外其他廠區的效能極大化來調節出貨，以因應詭譎多變的關稅政策等障礙。

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