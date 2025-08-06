焦點股》光寶科：AI貢獻提高 飆近2年高點

光寶科目前正針對散熱產品與高階電源需求同步進行技術升級。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠光寶科（2301）受惠AI伺服器與高階電源需求快速成長，該公司預估今年AI相關營收將挑戰佔總體營收的20%，激勵今日盤中股價高點觸及141元、一度大漲5.61%，創下近2年高點，截至上午10時26分暫報136.5元，漲幅2.25%，成交量8萬5117張。

光寶科統計，公司AI相關營收在今年上半年已佔整體15%至16%，全年目標為15%至20%，主要來自PSU（電源供應器）與BBU（備援電池）產品，兩者合計佔AI營收約9成。目前正針對散熱產品與高階電源需求同步進行技術升級，BBU也將從現行5kW進一步擴充至8kW規格。

請繼續往下閱讀...

光寶科預計於第4季開始出貨72kW電源模組與120kW冷卻液分配單元（CDU）產品，年底進一步推出500kW規格的Power Rack（高功率電源櫃），2026年開發的1MW產品會在2027年開始量產。產能布局方面，預計第3季完成台灣3條、美國德州4條BBU產線，總產線數累計達16條；越南產線主要承接遊戲機等消費性電子產品。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法