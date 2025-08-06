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焦點股》一詮：7月營收報喜 股價大漲

-0001/11/30 00:00

一詮受惠於7月營收優於去年同期，儘管上半年虧損，仍受買盤青睞。（一詮提供）一詮受惠於7月營收優於去年同期，儘管上半年虧損，仍受買盤青睞。（一詮提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED導線架廠一詮（2486）受惠於7月營收5.19億元、年增9%，儘管第二季每股虧損0.05元、上半年每股虧損0.06元，依然受到市場買盤青睞，激勵今日盤中股價走勢勁揚，截至上午10時8分暫報78.1元，漲幅6.11%，成交量6303張。

一詮指出，雖然全球通膨持續、烏俄戰爭未停、中國經濟放緩、美國關稅戰及全球氣候變遷等影響下，皆威脅著全球的經濟成長，但5G應用、物聯網、AI人工智慧等需求仍將持續成長，公司將透過持續的開發新產品與增進製程能力，提升效率、減少成本，加強產品設計、確保品質穩定，以因應各項挑戰。

一詮攜手工研院共同開發的晶片均溫蓋板（VC Lid）可供千瓦級設備散熱使用，並受到美系高效能運算（HPC）晶片客戶重視，可望躋身先進散熱解決方案的一環。一詮管理階層指出，因應AI發展，未來一年將加強對產品市場趨勢的了解，更深入的與客戶交流，切入客戶需求的核心，朝向利基型及高附加價值產品發展。

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