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台灣人超會吃肉！是巴拉圭牛肉、豬肉出口大買家

2025/08/06 10:52

數據顯示，截至今年7月，台灣是巴拉圭豬肉第1大買家、牛肉第2大買家。示意圖。（歐新資料照）數據顯示，截至今年7月，台灣是巴拉圭豬肉第1大買家、牛肉第2大買家。示意圖。（歐新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕數據顯示，截至今年7月，台灣是巴拉圭豬肉第1大買家、牛肉第2大買家。

綜合外媒報導，根據數據，今年前7個月，巴拉圭牛肉出口總額達12.35億美元（約新台幣369億元），與2024年同期相比成長32%。

2025年前7個月，按國家劃分，牛肉出口額最大的國家是智利，價值4.002億美元（約新台幣119億元）；台灣是第2大市場，總額為1.783億美元（約新台幣53億元）；第3大市場是以色列，出口額為1.289億美元（約新台幣38億元）；第4大市場是美國，出口額為1.147億美元（約新台幣34億元）。

豬肉部分，根據巴拉圭動物衛生暨品質局（Senacsa）報告指出，截至今年7月底，豬肉出口再度成長，達到1萬261公噸、成長了68%。

以國家去排名，台灣佔巴拉圭豬肉出口量的84%，其次是烏拉圭、越南。艾菲通訊社（Agencia EFE）報導，到2025年，巴拉圭的豬肉、內臟等相關產品出口量將達2萬公噸，其中87%以上將銷往台灣。

根據巴拉圭動物衛生暨品質局（Senacsa）報告指出，截至今年7月底，豬肉出口再度成長，達到1萬261公噸、成長了68%。

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