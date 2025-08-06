台美20％暫時性關稅將上路 侯友宜：新北產業衝擊約4100億

面對台美20%暫時性關稅將實施，新北市長侯友宜表示，新北衝擊的產業銷售總額約4100億元，市府已做好準備因應。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕台美20%暫時性對等關稅即將實施，新北市長侯友宜今天表示，預估對新北市產業的總銷售金額衝擊4100億元，市府面對產業困境與需求已做好準備。

侯友宜今天在市政會議後，媒體詢問市府對於台美20%暫時性關稅的因應措施，侯表示，今年4月已召開多次會議，研擬產業紓困、就業穩定、輔導方案等，包括用貸款方式照顧企業，預估產業受衝擊的總銷售金額約4100億元。

請繼續往下閱讀...

侯友宜說，雖然20%是暫時性稅率，但是到底影響範圍多大、時間多長、條件如何，有待中央明確地告訴大家，產業也非常擔心，談判過程希望中央與地方一起合作。新北市今年4月已充分了解產業面對的困境與需求，市府做好承諾與準備。

經濟發展局指出，新北市有26萬家廠商，大部分以中小企業為主，關稅調整受影響產業包括電子零組件、資通訊產品、金屬機械及塑橡膠製造業等，總計約2.2萬家廠商，受衝擊的銷售額預估約4100億元。

經發局表示，面對美國對台關稅挑戰，新北市政府4月啟動「4大行動方案」，全力協助在地企業因應衝擊、穩定營運。第1，市府跨局處整合資源，成立3大「關稅因應專案小組」，由經發局成立「企業紓困小組」，提供一站式服務，協助企業即時諮詢並對接中央資源，以農業局為首組成「穩定物價小組」，嚴守物價穩定，勞工局組成「勞工就業穩定小組」輔導廠商，嚴防企業無薪假或大量裁員。

第2，加碼開拓多元市場，針對受影響廠商加碼參展補助，並於採購商洽會邀請低關稅國家買主來台，協助企業鏈結全球產業鏈；第3，市府辦理市場分析與法規課程，協助中小企業掌握趨勢，強化應變能力；第4，提供「信保貸款利息補貼」，減輕企業資金壓力，穩定營運動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法