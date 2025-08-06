川普要炒掉「聯準會主席」！親口證實「4人名單」 2個都叫凱文

圖左為哈塞特，右為沃許，兩人為川普點名擔任下任聯準會主席的熱門人選。（取自華爾街日報）

高佳菁／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普5日表示，他已將接替現任主席鮑爾（Jerome Powell）的美國聯準會（Fed）主席潛在候選人名單，縮減至4人。此一決定，可能重置美國經濟的未來路線。

美聯社報導，川普在接受CNBC採訪時，公開點名了國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）與前聯準會理事沃許（Kevin Warsh）。他說：「我認為凱文和凱文，兩位凱文，都非常優秀。」川普表示，另外還有兩人在考慮名單中，但現任財政部長貝森特（Scott Bessent）已被排除。

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長期以來，川普對鮑爾的表現多有批評，指責他「太晚」降息，並持續對這位央行總裁施壓，引發外界對聯準會能否擺脫白宮政治干預的質疑。鮑爾的主席任期將於2026年5月結束。

近期，聯準會理事庫格勒（Adriana Kugler）1日意外宣布辭職，為川普提供了一個安插自己人馬的機會。川普稱其離職是「一個驚喜」，並表示，他提名接替庫格勒的新任理事，「有可能」也將是他未來接替鮑爾的人選。

被點名的兩位候選人，都曾公開表達支持降息或批評鮑爾的立場。哈塞特是川普的長期經濟幕僚，在川普首任任內曾擔任經濟顧問委員會主席。沃什則是一位已於2011年卸任的前聯準會理事，他上個月在福斯新聞上直言：「總統對鮑爾與聯準會感到失望是正確的。」

川普表示，他將在本週結束前，宣布其聯準會理事的提名人選。

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