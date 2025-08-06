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台積電2奈米機密外洩 陸行之籲提告2外商：至少拿到免費技術股份

2025/08/06 10:06

護國神山台積電（2330）驚爆2奈米製程關鍵技術遭外洩，震驚各界。（示意圖，彭博）護國神山台積電（2330）驚爆2奈米製程關鍵技術遭外洩，震驚各界。（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕護國神山台積電（2330）驚爆2奈米製程關鍵技術遭外洩，震驚各界。對此，知名分析師陸行之表示看法，呼籲台積電應立馬提告台積電的設備廠東京威力科創（Tokyo Electron）及北海道的Rapidus，認為至少也要東京威力科創賠個數百億美元的設備折抵，或拿個Rapidus 10%至20%的免費技術股份。

綜合媒體報導，台積電日前發現在職員工檔案接觸異常，經內部調查後，發現公司的國家核心關鍵技術營業秘密，疑遭在職及前員工非法取得，主動向台灣高等檢察署通報提告。

高等檢察署智慧財產分署接獲台積電提告，上月底發動搜索及約談，依涉犯國家安全法罪嫌，向法院聲請羈押涉案的離職及現任共3名工程師獲准；據了解，此次共有上千張製程技術圖樣被翻拍成照片外洩，災情慘重。

據傳，台積電員工竊取2奈米的資料，均流向東京威力科創的1名設備工程師，這名工程師也曾在台積電系統整合部門任職，因而與台積電目前先進製程試產及研發人員熟識。

台積電對此表示，對違反保護營業秘密及損害公司利益的行為零容忍，將從嚴處理、追究到底。

對於台積電2奈米製程關鍵技術遭外洩，陸行之週二（5日）在臉書發文表示看法，稱以前是台積電員工離職前偷技術再投靠到中芯國際，現在是偷技術先到日本設備廠，再到新晶圓廠，當初拿了中芯10%股份，期待台積電立馬告台積電的設備廠東京威力科創及北海道的Rapidus，至少也要東京威力科創來賠個數百億美元的設備折抵，或拿個Rapidus 10-20%的免費技術股份。

不過陸行之也坦言，該案難度在如何判定東京威力科創/Rapidus是否侵權，還是非法使用商業秘密，只偷不用算不算侵權？

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