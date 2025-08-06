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焦點股》國碩：搶攻AI散熱商機 直奔漲停

2025/08/06 10:02

搶攻AI散熱商機，國碩直奔漲停。（業者提供）搶攻AI散熱商機，國碩直奔漲停。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕太陽能廠國碩（2406）昨日宣布與工研院合作，將自行開發的直接成型鰭片技術導入工研院的冷板散熱技術，搶攻AI商機，今日國碩開盤股價直奔漲停15.7元，截至9:46分，成交量4100餘張、漲停委買張數超過3萬張，不過，國碩也坦言，後續還需經過測試驗證過程。

國碩昨日與工研院合作於OCP亞太高峰會共同展出相關樣品，國碩指出，「Di-Fin 直接成型鰭片技術」是採用鑽石磨料進行高精度加工，可精密成型高深寬比、一維或二維排列鰭片，搭配工研院開發的直接液冷、浸沒式散熱和均溫板等技術；同時，國碩也表態持續深耕綠能領域，擁有12MW太陽能電廠、17.5MW儲能設施，轉投資公司也擁有約105MW太陽能電廠，每年可產出1.46億度綠電。

觀察三大法人動態，外資昨日賣超國碩205張、自營商賣超12張、主力賣超28張，不過兆豐台中、凱基台北昨日都呈現買超；法人分析，相關技術還在進行測試驗證，要等量產才能實際挹注營收獲利，散戶跟進仍需多小心。

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