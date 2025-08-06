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焦點股》台積電：川普揚言公布晶片關稅 股價跌至1125元

2025/08/06 09:56

川普揚言公布晶片關稅，台積電股價跌至1125元。（記者洪友芳攝）川普揚言公布晶片關稅，台積電股價跌至1125元。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美國總統川普受訪指出，他計劃在未來1週左右公布半導體與晶片的新關稅政策，並指出台積電（2330）將在美國投資3000億美元，儘管台積電重申「目前美國投資計劃就是已宣布的1650億美元」，但半導體關稅與川普主動幫台積電加碼投資額達逾8成，衝擊台積電ADR重挫2.73%，台積電今股價也開低走低，以1130元開出，早盤最低1125元、下跌25元，市值下滑至29.17兆元。法人認為，台幣升值或關稅等短期波動雖將影響台積電獲利，但台積電競爭力優於同業，對台積電維持「買進」評等，目標價1250元。

川普5日接受CNBC節目《Squawk Box》專訪時表示，他計劃在未來1週左右公布半導體與晶片的新關稅政策，希望這些關鍵科技產品能在美國本土製造。他特別提到，台積電將在美國投資3000億美元。由於川普講的金額超過台積電之前提的1650億美元，引起市場關注。台積電重申「目前美國投資計劃就是已宣布的1650億美元」。

群益投顧指出，美國總統川普主動幫台積電再加碼投資美國金額至3000億美元，較原台積電宣布投資金額1650億美元，增加逾80%，台積電增加投資需配合客戶的實際需求去進行調整，若只是配合政治因素，沒有時間進度表，喊3000億美元的投資規模，實際上沒有任何意義。對於傳出台積電將入股Intel，實務也有難度。川普反反覆覆，美國的政策可能變動，面對大環境因素，個別公司無法改變，台幣升值或關稅等短期波動將影響台積電獲利，但台積電競爭力優於同業，對台積電維持「買進」評等，目標價1250元。

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