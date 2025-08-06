川普稱在美投資3000億美元 吳靜怡：台積電可能只是賽局中的棋子

美國總統川普。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普5日受訪時暗指台積電將到美投資3000億美元，對此媒體人吳靜怡表示，3千億美元投資是川普關稅政治牌？台積電可能只是賽局中的棋子！

吳靜怡在臉書PO文表示，川普說台積電要在美國投資3千億美元，但目前實際真相是多少？台積電與白宮的官方公告均明確指出，台積電在亞利桑那州晶圓廠、先進封裝設施和研發中心的總承諾投資額為1650億美元，台積電和白宮尚未澄清這3000億美元的來源，可能涉及未來計劃或川普誇大其詞。

請繼續往下閱讀...

吳靜怡指出，川普即將公布新一輪半導體關稅，對進口晶片開刀動手，最高可能課到25%、甚至100%！這些政策將直接衝擊在台灣生產、出口到美國的晶片，而台積電剛好就是最關鍵的1家，川普誇大TSMC投資，無非是要包裝自己政策的成功，但事實上，台積電的決策，既有商業考量也有避免被課重稅的政治壓力，對於川普來說，這可以被視為一種「政治牌」，用來向美國國內選民展示其經濟影響力，並可能在更廣泛的貿易談判中作為籌碼。

吳靜怡直言，台積電本身已明確警告美國政府，對台灣半導體徵收關稅可能會顯著削弱其產品需求，進而擾亂其在美國的大量投資策略 ，這也表明了台積電並非單純被動接受，而是積極表達其立場，並試圖在複雜的地緣政治和經濟壓力下維護自身利益。

根據報導，川普的關稅計劃可能在8月12日公布，未來發展仍有待觀察，特別是關稅細節和台積電的應對策略。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法