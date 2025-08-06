晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》定穎：AI營收比重跳增 股價噴漲停

2025/08/06 09:21

定穎泰國廠鎖定高階產品。（定穎提供）定穎泰國廠鎖定高階產品。（定穎提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB廠定穎投控（3715）昨日召開法說會，該公司對今年與明年看法樂觀，定穎總經理劉國瑾表示，隨著泰國廠學習曲線提升，虧損收斂，高階新產品預計於第4季於泰國廠開始小量產，對全年營收與獲利保持樂觀，明年AI與網通產品出貨逐季顯著成長，AI營收比重將拉高到20%。

法人對定穎觀察重點在於泰國廠虧損能否改善，隨著泰國廠虧損持續改善，定穎今日股價再度走強，早盤跳空開高，一度衝上漲停92.4元，截至9:06分左右，定穎大漲8.33%，暫報91元，成交量逾2.1萬張。

定穎指出，高階PCB新產品主要用於AI伺服器及AI相關產品（GPU、ASIC、Switch），預計在明年逐步提升產量，按照目前客戶的需求，明年AI相關產品占總體營收比重預計可達20%，推高營收與獲利成長；集團第3季稼動率拉升至85-90%，泰國廠第2季稼動率50-60%，預計第3季拉至60%。

外界關注子公司超穎在中國A股掛牌，定穎預估，若順利掛牌，此次可募資人民幣6.6億元（約新台幣27億元），預計4億元用於高多層PCB與高階HDI製程技術能力投資，該公司掛牌進度需由中國官方公告，掛牌募資將稀釋部分持股，但定穎持股屆時不低於85%。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財