焦點股》定穎：AI營收比重跳增 股價噴漲停

定穎泰國廠鎖定高階產品。（定穎提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB廠定穎投控（3715）昨日召開法說會，該公司對今年與明年看法樂觀，定穎總經理劉國瑾表示，隨著泰國廠學習曲線提升，虧損收斂，高階新產品預計於第4季於泰國廠開始小量產，對全年營收與獲利保持樂觀，明年AI與網通產品出貨逐季顯著成長，AI營收比重將拉高到20%。

法人對定穎觀察重點在於泰國廠虧損能否改善，隨著泰國廠虧損持續改善，定穎今日股價再度走強，早盤跳空開高，一度衝上漲停92.4元，截至9:06分左右，定穎大漲8.33%，暫報91元，成交量逾2.1萬張。

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定穎指出，高階PCB新產品主要用於AI伺服器及AI相關產品（GPU、ASIC、Switch），預計在明年逐步提升產量，按照目前客戶的需求，明年AI相關產品占總體營收比重預計可達20%，推高營收與獲利成長；集團第3季稼動率拉升至85-90%，泰國廠第2季稼動率50-60%，預計第3季拉至60%。

外界關注子公司超穎在中國A股掛牌，定穎預估，若順利掛牌，此次可募資人民幣6.6億元（約新台幣27億元），預計4億元用於高多層PCB與高階HDI製程技術能力投資，該公司掛牌進度需由中國官方公告，掛牌募資將稀釋部分持股，但定穎持股屆時不低於85%。

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