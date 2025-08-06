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川普貿易衝突最糟時期過了嗎？瑞銀「這樣看」估實際關稅落在15％

2025/08/06 14:17

瑞銀（UBS）分析師表示，川普上周宣布對多國加徵新關稅後，圍繞美國關稅政策仍存在「相當大的不確定性」。（法新社資料照）瑞銀（UBS）分析師表示，川普上周宣布對多國加徵新關稅後，圍繞美國關稅政策仍存在「相當大的不確定性」。（法新社資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管美國川普對等關稅稅率幾乎落地，市場正在觀察，川普貿易衝突最糟時期是否已過了；市場分析師卻認為，圍繞美國關稅政策仍存在「相當大的不確定性」。對此，瑞銀分析師預測，美國實際關稅稅率最終可能穩定在15%左右，雖然這將對經濟成長構成壓力，但預期不至於引發衰退，或者扭轉近期股市上漲的趨勢。

該券商在報告中指出，近期華府與多個貿易夥伴達成協議，已降低出現全面「以牙還牙」關稅衝突的風險，這提高在川普激進的貿易政策之下「冷靜者終將占上風」的希望，有助於支撐美股持續上漲。

據報導，川普宣布的新關稅將於8月7日生效，包括對瑞士課徵39%關稅、對印度課徵25%、對越南課徵20%。不過，這些國家在期限前仍可與華府談判簽署新的貿易協議。

市場正密切關注，川普與加拿大總理卡尼（Mark Carney）之間可能的會談。目前加拿大面臨35%稅率，針對的是不在川普首任期間所簽屬的美墨加協定 USMCA）其涵蓋範圍內的商品。

同時川普政府仍考慮是否將針對特定產業加徵關稅，例如製藥與半導體。他接受CNBC專訪時表示，對進口藥品的關稅最終可能高達250%，為迄今威脅的最高稅率。

瑞銀（UBS）分析師團隊警告，新一輪關稅行動將不會平順，市場短期內可能更容易受到波動影響。建議在股票配置上偏低的投資人，應該準備在市場拉回時加碼投資。

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