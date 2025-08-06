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AI打擊最大不是藍領！高盛：首當其衝是「這行業」的年輕人

2025/08/06 14:56

高盛經濟學家表示，自今年年初以來，20至30歲科技工作者的失業率上升了3個百分點，這一增幅比我們在科技行業整體看到的增幅要大得多。（路透）高盛經濟學家表示，自今年年初以來，20至30歲科技工作者的失業率上升了3個百分點，這一增幅比我們在科技行業整體看到的增幅要大得多。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）已經對勞動市場產生影響，而首當其衝的是年輕的科技工作者，高盛經濟學家表示，年輕的技術工人的工作最容易自動化，他們是勞動力流失的第1個具體跡象，自今年年初以來，20至30歲科技工作者的失業率上升了3個百分點，這一增幅比我們在科技行業整體看到的增幅要大得多，也比我們在其他年輕工人中增幅大。

CNBC報導，高盛表示，高盛研究部門高級全球經濟學家約瑟夫·布里格斯（Joseph Briggs）在與CNBC首次分享的播客節目中表示，大多數公司尚未在生產案例中部署人工智慧，這意味著整體就業市場尚未受到人工智慧的顯著影響。

但布里格斯表示，科技業已經出現了招募減少的跡象，對年輕員工的打擊最為嚴重。

布里格斯在節目中表示，如果你看一下科技行業的就業趨勢，你會發現過去20年裡，科技業在整體就業中所佔的比例一直呈顯著的線性增長。

然而，過去3年來，我們實際上已經看到科技招聘出現回落，導致其招聘規模低於預期趨勢。

自2022年11月發佈以來，OpenAI的ChatGPT推動了全球最有價值公司輝達的崛起，並迫使整個產業應對其影響。生成式人工智慧模型正在迅速熟練地處理許多常規任務，一些專家表示，它們已經與人類軟體工程師水平相當。

這引發了人們的擔憂，雖然自動化將提高公司生產力並為股東帶來更多利益，但未來幾年就業市場的大片區域可能會受到影響。

科技主管們最近對人工智慧對員工的影響更加坦誠，包括Alphabet和微軟在內的公司都表示，人工智慧在某些專案中貢獻了約30%的程式碼，而Salesforce執行長馬克貝尼奧夫（Marc Benioff）在6月表示，人工智慧處理了公司多達50%的工作。

布里格斯表示，年輕的技術工人的工作最容易自動化，他們是勞動力流失的第1個具體跡象。

他說，自今年年初以來，20至30歲科技工作者的失業率上升了3個百分點。這一增幅比我們在科技行業整體看到的增幅要大得多，也比我們在其他年輕工人中看到的增幅要大得多。

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