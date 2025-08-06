台北租套房比東京還要貴！亞洲10個城市房價排行榜曝光

《Global Property Guide》最新數據顯示，台北1房月租金中位數為973美元（2萬9385元新台幣）。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕租屋的租金或購屋的房價多寡，通常會對財務狀況造成重大影響，如果生活在都市區域的話，這狀況又特別明顯，因為那裡的房價通常較高，根據《Global Property Guide》彙整的數據，研究人員參考了各國房地產網站與政府資訊，整理出2025年亞洲10個主要城市的1房住宅月租金中位數與平均購買價格，而台北的1房月租金中位數為973美元（2萬9385元新台幣），高於日本東京的700美元（2萬1140元新台幣）。

《CNBC》報導，根據《Global Property Guide》2025年8月的最新資料，研究人員參考了各國房地產網站與政府資訊，整理出亞洲10個主要城市1房住宅的月租金中位數與平均購買價格。

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報導建議，在尋找租屋時，有幾個策略可以用在協商價格上，其中最重要的就是做好資料蒐集。例如可以比較同一社區內其他相似房型的價格，或是嘗試協商附加費用，以及要求屋主在你入住時提供家具。而另一個經常被忽略的策略是，即使你已經住在該房屋裡面，也仍然可以嘗試協商月租金。

以下為《Global Property Guide》彙整的的月租金中位數與平均購買價格

新加坡：租金 2740 美元（8萬2775元新台幣），購價 90萬美元（2718萬元新台幣）

香港：租金 2421 美元（7萬3114元新台幣），購價 96萬8200 美元（2923萬6840 元新台幣）

台北：租金 973 美元（2萬9385 元新台幣），購價 64萬1000 美元（1935萬8200 元新台幣）

東京：租金 700 美元（2萬1140 元新台幣），購價 27萬9000 美元（842萬5800 元新台幣）

曼谷：租金 722 美元（2萬1804 元新台幣），購價 12萬美元（362萬4000 元新台幣）

吉隆坡：租金 562 美元（1萬6972 元新台幣），購價 15萬1000 美元（456萬200 元新台幣）

金邊：租金 550 美元（1萬6610 元新台幣），購價 10萬美元（302萬 元新台幣）

雅加達：租金 400 美元（1萬2080 元新台幣），購價 4萬6000 美元（138萬9200 元新台幣）

孟買：租金 387 美元（1萬1687 元新台幣），購價 12萬2000 美元（368萬4400 元新台幣）

河內：租金 275 美元（8305 元新台幣），購價 10萬6000 美元（320萬1200 元新台幣）

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