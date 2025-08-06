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美股收盤》川普預告晶片關稅 道瓊走低、台積電ADR下殺近3％

2025/08/06 06:10

週二美股走跌。（法新社）週二美股走跌。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普預告，將對晶片和藥品徵收關稅，加上近期疲弱的經濟數據，引發投資人對經濟狀況的擔憂，週二美國股市下跌。道瓊工業指數跌61點、0.14％，標普500指數下跌0.49％，那斯達克指數下跌約0.65％，費城半導體指數跌幅1.12％，台積電ADR下殺2.73％，收在232.47美元。

綜合外媒報導，川普週二表示，美國可能先對進口藥品徵收小額關稅，再提高稅率。他還暗示，將在下週左右宣布對半導體和晶片徵收關稅。

國防科技公司帕蘭泰爾（Palantir Technologies Inc.）宣布營收首度突破10億美元，股價上漲7.85％。另一方面，大型工業公司開拓重工公布財報不如預期，收盤接近持平。美超微也在盤後公布第四季財報、季度獲利預期疲軟，盤後交易下跌達15％。大型股方面，輝達跌0.97％、AMD跌1.4％、微軟跌1.47％，特斯拉跌0.17％、蘋果跌0.21％、亞馬遜漲0.99％。

道瓊工業指數下跌61.9點或0.14％，收44111.74點。

那斯達克指數下跌137.03點或0.65％，收20916.55點。

S&P 500指數下跌30.75點或0.49％，收6299.19點。

費城半導體指數下跌62.72點或1.12％，收5561.69點。

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