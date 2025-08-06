提前出貨潮退燒 !亞洲下半年對美出口恐驚跌2位數

亞洲國家對美國的出口可能從今年下半年開始急速下降，跌幅恐達兩位數。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕南韓《Businesskorea》報導，貿易分析師認為，亞洲國家對美國的出口可能從今年下半年開始急速下降，跌幅恐達兩位數，主要因為市場預期，隨著美國總統川普今年4月宣布的對等關稅底定，推動今年上半年亞洲出口動能的「提前出貨潮」已經退燒，亞洲國家應採取積極措施刺激內需，以減輕出口猛降帶來的衝擊。

報導指出，美國各地現在都出現了進口放緩的跡象。今年稍早為了因應川普的無差別關稅政策，亞洲製造商將半導體、玩具等各種商品運往美國，甚至導致美國物流地點的瓶頸。但最近這種氛圍有所變化。總部位於舊金山的物流公司Greatworld Logistics董事長Jimmy Ting表示：「主要進口商在關稅開徵前試圖確保庫存，但最近氣氛出現了變化，5月和6月積壓了大量的訂單，但最近大部分都已獲得解決。」

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專家認為，這個趨勢可能對亞洲出口造成嚴重衝擊。經濟學人智庫（EIU）亞太區總監霍姆斯（Alex Holmes）表示：「提前出貨潮可能在幾個月內完全消失，美國徵收關稅前累積的量一旦釋放，將對今年下半年亞洲出口造成非常不利的影響。由於美國已出現經濟衰退的跡象，需求可能在某個時候迅速下降，到明年年初若有一些亞洲國家的出口減少20%至30%，將完全不會令人意外。」

野村證券的分析也認為，今年下半年亞洲出口將出現兩位數下滑，主要因為需求放緩和關稅上調的共同影響。

專家指出，亞洲主要國家的決策人士應刺激內需，以減輕出口猛降帶來的衝擊，並警告如果決策人士不採取先發制人的積極措施，企業可能失去核心成長基礎。

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