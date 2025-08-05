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川普關稅重鎚！美中貿易逆差銳減70％ 6月逆差創21年最低值

2025/08/05 23:31

川普的關稅政策使美國貿易逆差大幅縮減。（路透）川普的關稅政策使美國貿易逆差大幅縮減。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透報導，美國6月貿易逆差因消費產品進口急遽下滑而縮減，與中國的貿易逆差縮小至逾21年來最低水準，而在連續5個月下滑後，美國對中國的逆差已縮減222億美元，降幅達70%。這是美國總統川普的全面關稅政策，對全球貿易造成影響的最新證據。

美國商務部經濟分析局5日公布，6月整體貿易逆差縮小16%至602億美元。幾天前公布的數據則顯示，貨物貿易逆差下挫10.8%，達2023年9月以來最低水準。該單位指出，包含服務貿易在內的整體逆差，亦達2023年9月以來最低紀錄。

美國貨物與服務出口總額2773億美元，從5月的2780億美元下滑，而進口總額3375億美元，從3503億美元下滑。

5日報告的重點是美國對中國的貿易逆差大幅下降，6月縮減約三分之一至95億美元，創2004年2月以來最小逆差，在連續5個月下滑後，美國對中國的逆差已縮減222億美元，降幅達70%。

美國與中國貿易談判官員上週在瑞典首都斯德哥爾摩會面，就川普重返執政後雙方加劇的貿易戰展開新一輪談判。美國目前對多數中國進口產品課徵30%關稅，致使中國輸美產品急遽下滑，進口自中國的產品降至189億美元，為2009年以來最低水準。

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