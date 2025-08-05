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台積電嘉義廠2個月第6起工安意外 高空作業人員墜落骨折

2025/08/05 22:01

台積電嘉義廠昨天發生工安意外。（讀者提供）台積電嘉義廠昨天發生工安意外。（讀者提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台積電AP7嘉義廠從5月開始工安事故不斷，昨天（4日）發生這2個多月來第6起工安意外，廠區下包商人員用堆高機作業時，不慎撞到另一個包商的高空作業車，導致人員從5公尺高空墜落，骨折送醫。

台積電嘉義廠區發生多起工安事故，為加強工安，台積電近期採全體總動員方式，公司加派環境安全衛生處人員進駐廠區，協助新建工程處與承包商執行工地安全衛生稽核，政府單位人員加入工安輔導，以前所未有的創舉對施工安全管理「上緊工安發條」，以杜絕工安事故再發生。

但台積電嘉義廠結構體下包商昨早以堆高機搬運支撐架時，撞到另一個包商正在作業的高空作業車，造成高空作業車翻覆，作業車上人員從5公尺高空墜落，職安署獲報已派員前往檢查，要求作業區停工。

台積電嘉義先進封裝廠於今年5月20日，發生1名工人從4樓高鷹架墜落，造成重傷；5月時有1名工人意外被堆高機輾到小腿粉碎性骨折；5月26日承包商進行P1廠區變電箱吊掛作業，意外掉落並砸中工人，緊急送醫搶救卻不治；7月16日，P2廠區又發生工人被吊掛百公斤重的機電用冰水管砸到造成死亡；7月20日發生板車翻車意外，無人傷亡；8月4日發生堆高機撞擊高空作業車，導致工人墜落骨折。

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