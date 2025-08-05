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台積2奈米洩密案恐成國安法修正後首例 可判刑12年、罰1億元

2025/08/05 21:02

台積電員工涉嫌試圖洩露尖端2奈米晶片開發的細節，這完全符合《國家安全法》的監管範圍。（取自網路）台積電員工涉嫌試圖洩露尖端2奈米晶片開發的細節，這完全符合《國家安全法》的監管範圍。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電驚爆有內部員工將2奈米關鍵資料外洩給其他公司，目前高雄地檢署搜索6處辦公室，拘提9人到案。其中3名是20廠二奈米試產人員，另外6人是研發中心人員。由於洩密事涉《國家安全法》，違法者最高可處12年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。

外媒tomshardware也報導，涉案的員工試圖洩露台積電尖端2奈米晶片開發的細節，這使得他們完全符合《國家安全法》的監管範圍，可能是台灣修訂《國家安全法》後的首起案件。

《國安法》明訂，14奈米以下先進製程、AI晶片、第三類半導體，都算「國家核心關鍵技術」，違反將涉及「經濟間諜罪」，最高可處12年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。

台灣於2022年修訂《國家安全法》，將與國防、航太、農業、半導體和資訊安全相關的經濟間諜活動納入具體指控項目。

台灣擁有全球大部分晶片設計和製造基礎設施，其中以台積電的尖端設施和智慧財產權最為突出。近年來，台積電已超越傳統競爭對手三星和英特爾，目前生產全球大部分最先進的晶片。

然而，這也使其成為智慧財產權盜竊的主要目標。多年來，台積電一直在努力應對工程師叛逃競爭對手並帶走商業機密的問題。

台積電處於技術領先地位，中國企業華為公司和中芯國際也開始生產7奈米左右的晶片。三星和英特爾的製程更接近，但它們的聲譽和客戶群遠不及台積電，而台積電生產了全球約90%的先進晶片。

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