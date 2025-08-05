財部預告修正 電動車免牌照稅擬延長4年

財政部預告修正「使用牌照稅法」，授權地方政府延長電動車免徵使用牌照稅4年。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部預告修正「使用牌照稅法」第5條，授權地方政府延長電動車免徵使用牌照稅年限4年、至2029年12月31日止。財政部表示，本案民眾有利且大部分地方政府表達支持，預告期至9月4日止。

財政部說明，為節能減碳，鼓勵民眾使用低污染車輛，以利我國完全以電能為動力的機動車輛相關產業發展，達成政府運具電動化階段性目標，以及實現2050淨零排放，因此提出「使用牌照稅法」第5條修正草案，將直轄市及縣市政府得對電動車輛免徵使用牌照稅期限，延長4年至2029年12月31日止。

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根據修正草案，直轄市及縣市政府於上述期間，即2029年12月31日前，可對電動汽車及電動機車免徵使用牌照稅，並報財政部備查。財政部表示，本案預告期間為30日，對公告內容有任何意見或修正建議者，請於預告期間陳述意見。

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