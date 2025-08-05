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電商競爭白熱化 momo富邦媒Q2獲利衰退

2025/08/05 19:56

富邦媒第二季稅後淨利6.52億元。（資料照）富邦媒第二季稅後淨利6.52億元。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕酷澎（Coupang）等境外電商競爭效應陸續顯現。momo富邦媒（8454）今日公告第二季稅後淨利6.52億元，季減24%、年減15%，每股稅後盈餘（EPS）2.58元，上半年稅後淨利為15.11億元、年減9.9%，每股稅後盈餘5.99元。

今年總經動盪、影響終端消費市場信心，加上美商酷澎、中國低單價電商在台灣電商市場掃蕩，對本土電商的衝擊陸續顯現。從營收來看，momo今年營收不復過往數年成長態勢，上半年累計營收為524億元、年減2%，由連續11年正成長轉為衰退。不過，momo說，上半年交易規模與用戶觸及維持穩定，為後續成長動能與轉型佈局奠定基礎。

針對第二季表現，momo指出，多項核心指標仍展現穩健表現，包含「moPlus」訂閱制會員穩定成長、帶動回購率與黏著度，「mo店+」的精選店家穩定擴增，上架商品數已突破260萬件，而「momo Ads」廠商滲透率也已逾20%，整體用戶觸及與轉換效率也持續成長。

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