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全球股市歡呼 舊金山聯邦準備銀行總裁：Fed降息時機已近

2025/08/05 19:41

舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉（Mary Daly）表示，由於越來越多證據顯示，美國就業市場正在走軟，且未出現關稅帶動的通膨跡象，降息時機已近，而且可能需要2次以上。（彭博資料照）舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉（Mary Daly）表示，由於越來越多證據顯示，美國就業市場正在走軟，且未出現關稅帶動的通膨跡象，降息時機已近，而且可能需要2次以上。（彭博資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕《路透》報導， 舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉（Mary Daly）表示，由於越來越多證據顯示，美國就業市場正在走軟，且未出現關稅帶動的通膨跡象，降息時機已近，而且可能需要2次以上。受此消息影響，4日美股收盤大漲，帶動5日亞股收盤走高，歐股開盤後也上漲。

針對Fed上週決定將利率維持在4.25%至4.5%區間，而非像她2位同事所希望和川普總統所要求的降息，戴莉指出，「我願意再等1個週期，但我不能永遠等下去」。雖然這不意味著9月降息已成定局，但她說，「我傾向於認為，未來的每次貨幣政策會議，都是去思考這些政策調整的會議」。

戴莉表示，Fed決策人士在6月的會議中預估，今年將進行2次各1碼（0.25個百分點）的降息，這樣的幅度看起來仍是適當的調整，重點不在於是否會在9月和12月發生，而是是否會發生，實現2次降息有各式各樣的可能性。

美國勞工部8月1日公布的非農就業數據顯示，美國就業市場已陷入停滯，在過去3個月，非農新增就業人口僅10.6萬人，而且製造業還流失了大約3.7萬個就業機會，勞動參與率連續第3個月下降，跌至2022年以來最低水準。

戴莉指出，在經濟波動的時刻，這些數字不代表就業市場疲弱到岌岌可危，因為7月失業率僅上升0.1個百分點至4.2%，但檢視廣泛的就業市場指標，已有證越來越多據顯示，就業市場相比去年正在走弱，進一步走弱將是令人無法接受的。

戴莉說，Fed在9月政策會議前仍有大量數據會公布，包括幾份就業市場和通膨報告，「若通膨再起並產生外溢效應，或就業市場反彈，我們的降息當然可以少於2次。但我認為更有可能的是，我們或許得降息2次以上，如果就業市場似乎即將進入疲弱期，而我們仍未看到通膨溢出效應，在我看來，我們也許應該準備採取更多措施」。

利率期貨市場顯示，交易員預估Fed在9月降息1碼的機率超過80%，12月再降息1碼的機率超過三分之一。

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