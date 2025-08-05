AI需求暢旺 宏碁資訊上半年獲利創新高

宏碁資訊第二季稅後淨利1.5億元。圖中央者為董事長陳俊聖，右一為總經理周幸蓉、左一為財務長鄭和星。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕宏碁集團旗下軟體廠宏碁資訊（6811）今日公告第二季稅後淨利1.5億元，每股稅後盈餘（EPS）3.7元，上半年稅後淨利近3.2億元，每股盈餘7.7元，創歷史新高。該公司指出，成長主要受惠企業客戶雲端服務需求持續，帶動AI落地應用、資安強化專案需求成長挹注。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示，因AI應用場景的快速拓展，企業已將AI應用視為營運成長的關鍵助力，同步帶動資安需求，宏碁資訊將持續協助企業客戶加速AI數位轉型、提升營運韌性。

請繼續往下閱讀...

根據IDC預測，企業對資訊服務的投入預期將持續攀升，資訊服務供應商也將在技術整合、資安防護與營運管理等層面扮演更關鍵的角色；台灣資服市場規模將從今年的36.1億美元成長到2029年的41.3億美元，年複合成長率（CAGR）3.4%，展現穩健的成長潛力。

宏碁資訊表示，將持續深耕雲端、AI、資安三大核心領域，協助企業將核心業務與數據搬遷上雲並深化AI應用，將AI解決方案整合於企業各項營運流程中，務實的提升企業的營運效率與競爭力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法