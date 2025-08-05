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PChome Q2稅後淨損2.2億元 連虧第10季

2025/08/05 19:07

網家第二季稅後淨損2.2億元。（資料照）網家第二季稅後淨損2.2億元。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕電商平台PChome網家（8044）今日公告第二季稅後淨損2.2億元，每股稅後虧損（EPS）為1.1元，已經是連續第10季虧損。不過網家解釋，主因是金融科技子公司21st FinTech第二季匯損，拖累母公司業外轉虧，因此網家第二季虧損較上季、去年同期擴大。

而網家上半年稅後虧損則為3.69億元，虧損幅度較去年同期擴大一倍，每股稅後虧損為1.89元。針對電商本業營運，網家指出，第二季受惠iPhone、輝達（NVIDIA）顯卡與任天堂新遊戲機Switch 2買氣，核心的3C品類銷售轉強，推升整體營運。

網家也說，第二季3C品類營收佔比69.2%、年增1.6個百分點，而非3C品類營收則持續下滑。只不過，受3C品類營收比重增加、以及市場價格競爭持續的壓力，網家單季毛利率13.5%、年減0.5個百分點。

展望下半年，網家指出，除目標強化毛利率表現外，受惠電商大檔即將到來，加上AI PC、iPhone銷售旺季將至，Switch 2也陸續推出新遊戲，可望帶動3C品類銷售，審慎樂觀看消費電子產品銷售。

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