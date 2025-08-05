關稅戰衝擊產業 台灣業者：運用政策經濟工具 協助產業轉型

基隆市政府召開「因應關稅戰，產業座談會」，圖為基隆市大武崙工業區、六堵工業區廠商參與座談會。（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福／新北報導〕中華民國工業區廠商聯合總會副總會長、大武崙工業區協進會榮譽會長魏雅庵今天（5日）表示，美國「關稅戰」肯定會衝擊國內產業，應對的利息補貼等振興方案是中央政策，地方政府則可加強協助產業到國外去拓展商機，並運用現有的政策、經濟工具，輔導產業轉型。

魏雅庵說，政府現在講美國公布的20％關稅是暫定，還不是最終的結果，業者還在期待，當然希望低於20％最好。行政院副院長鄭麗君在美國討論了這麼久，相信她在談判過程中，承擔了很大的國人期待。

請繼續往下閱讀...

魏雅庵表示，假設最後決定我國的關稅是15％，跟日本、韓國一樣，目前看到的是日、韓 分別承諾對美投資金額為5500億、4500億美金，這個金額對我們來講，真的是很大的天文數字。

魏雅庵說，站在產業界的角度，當然希望投資金額是越低越好，既然總統是人民選出來的，我們就要相信他，讓他放心的去做，相信政府會站在全體國人的角度去思考怎樣最好，產業界一定支持政府的政策。

對於如果政府採取保護農漁民決策，而在產業上「有所斟酌」時？魏雅庵回應，他是產業界的代表，產業界跟農、漁、牧的立場，絕對不一樣。農漁牧是國家的根本，也是國家的基本產業，相信政府在做判斷與決定，一定會下很大的決心跟考量。

魏雅庵分析，這一次美國關稅影響的產業，首當其衝的是工具機，再來是金屬加工，其次是水、五金，第四塑化加工產品，這些產業在基隆市大武崙跟六堵工業區的比例並不高。這四大類產業真正的影響，是在中下游，比如說運輸業，塑化業類都受影響，影響層面會延伸到後面慢慢浮現。

魏雅庵說，他認為地方政府可以先處理，加強行政協調、多元產業座談、協助產業到國外去拓展商機，運用現有的政策工具、經濟工具，協助產業來輔導轉型。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法